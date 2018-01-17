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Real Madrid'de Zidane, Kovulmanın Eşiğine Geldi

REAL MADRİD'DE ZİDANE, KOVULMANIN EŞİĞİNE GELDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, bu sezon takımın gösterdiği başarısız performans nedeniyle kovulmanın eşiğine geldi.

Tarih : 17 Ocak 2018, 21:40
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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) son 3 maçını kazanamayan ve zirveden çok uzaklaşan eflatun-beyazlılarda Zidane, eleştirilerin odak noktası oldu.

Madrid ekibini ikişer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, birer La Liga ve İspanya Süper Kupa şampiyonluğuna taşıyan Zidane, bu sezon ise şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

BARÇA'DAN FARK YEDİ

La Liga'da 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Real Madrid, yoluna namağlup devam eden Barcelona'nın 19 puan gerisine düştü. Ligde bir maç eksiği bulunan ve çıktığı 18 maçın yarısında puan kaybı yaşayan Madrid ekibi, Valencia, Levante, Atletico Madrid, Athletic Bilbao ve Celta Vigo ile berabere kaldı. Real Madrid, mağlubiyetlerini Real Betis, Girona, Barcelona ve Villarreal'e karşı yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki yılın şampiyonu Real Madrid, bu sezon ise grubunu ikinci sırada tamamlayabildi ve son 16 turunda Paris Saint-Germain (PSG) ile eşleşti.

Düşme hattına daha yakın Real Madrid, ligde zirveden kopmasının yanı sıra puan olarak düşme hattına daha yakın durumda bulunuyor.

Madrid ekibi, lider Barcelona'ya 19, düşme hattındaki Deportivo La Coruna'ya ise 16 puan uzaklıkta yer alıyor.

RONALDO ESKİ PERFORMANSINI ARATTI

Real Madrid'de geçmiş yıllarda birçok başarıya imza atan Portekizli Cristiano Ronaldo, bugüne kadar özellikle La Liga'da eski günlerinin uzağında bir görüntü çizdi.

Şu ana kadar ligde 14 maça çıkan Ronaldo, 4 gol kaydetti. Portekizli futbolcu diğer kulvarlarda oynadığı 10 maçta ise 12 gol buldu.

Barcelona'ya karşı İspanya Süper Kupa ilk maçında gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı 5 maçlık ceza da Ronaldo'nun performansını olumsuz yönde etkiledi.

RONALDO GİDEBİLİR

Bu sezon Real Madrid'in kötü gidişatının da etkisiyle Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar artmaya devam ediyor.

Yıldız futbolcunun Madrid'de mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği öne sürülüyor.

Ronaldo ile ilgilenen kulüpler arasında PSG ve futbolcunun eski kulübü Manchester United'ın bulunduğu iddia ediliyor.

TAKIMDAN BİRÇOK FUTBOLCU GÖNDERİLDİ

Geçmiş yıllarda birçok yıldıza imza attıran Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, bu sezon henüz önemli bir transfer gerçekleştirmedi. Real Madrid, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın sezon öncesi Chelsea'ye gönderilmesinin ardından forvet takviyesi yapmadı.

Morata'nın takımdan gönderilmesinden sonra Real Madrid'in forvetteki tek opsiyonu, Fransız golcü Karim Benzema olarak kaldı. Benzema'nın yaşadığı sakatlık ve formsuz görüntüsü ise eflatun-beyazlıların forvet hattında alternatifsiz kalmasına neden oldu.

Danilo'nun Manchester City'ye, James Rodriguez'in Bayern Münih'e, Mariano Diaz'ın Olympique Lyon'a ve Pepe'nin Beşiktaş'a gönderilmesinin ardından Real Madrid kadrosu daha da daraldı.

KREDİSİ AZALIYOR

Futbolculuk ve teknik direktörlük döneminde Real Madrid'de birçok başarı elde eden Zidane, buna karşın kulüp ve taraftar nezdindeki kredisini kaybetmeye başladı.

İspanyol Rafael Benitez'in yerine 2015-2016 sezonunun 18. haftasında göreve gelen Zidane, ilk yılında son maça kadar şampiyonluk yarışında tuttuğu Real Madrid'i, Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştırarak kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. Zidane, Real Madrid'in başında ikinci sezonunda ise lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına ulaştı. Zidane, bu sayede 1992-1993 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenmeye başlayan organizasyonda üst üste iki şampiyonluk elde eden ilk teknik adam da oldu.

Bu başarılara karşın Real Madrid'in bu sezon ortaya koyduğu performans ve ligde şampiyonluk yarışının çok uzağında kalması, Zidane'ın geleceğinin tartışılmasına yol açtı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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