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real madrid'de varane sakatlandı

REAL MADRİD'DE VARANE SAKATLANDI

Fransız futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve ligde Atletico Madrid ile Barcelona maçlarında oynaması beklenmiyor.

Tarih : 04 Nisan 2017, 15:30
Puan Ver : Real Madrid'de Varane Sakatlandı(8/10)9


İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Fransız defans oyuncusu Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalacak.



Real Madrid'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Varane'ın sol bacağındaki kaslarda ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.



Ülke basınında yer alan haberlere göre, Varane 3-4 haftadan önce sahalara dönemeyecek. Fransız futbolcunun, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Bayern Münih, ligdeki Atletico Madrid derbisi ile Barcelona maçlarında oynaması beklenmiyor.



 



kaynak:sabah








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