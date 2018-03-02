REAL MADRİD'DE DEPREM! MODRİC HAPİS YATABİLİR
Dünyaca ünlü haber ajansı Agence France-Presse'in paylaştığı son dakika bilgisine göre Hırvat mahkemesi, Modric'i yalan beyan verip mahkemeyi kandırmakla suçladı.
Real Madrid'in yıldız orta saha futbolcusu Luka Modric hakkında Dinamo Zagreb Başkanı Zdravko Mamic adına yalancı şahitlik yapmasından ötürü dava açıldı.
Dünyaca ünlü haber ajansı Agence France-Presse'in paylaştığı son dakika bilgisine göre Hırvat mahkemesi, Modric'i yalan beyan verip mahkemeyi kandırmakla suçladı.
YAPILAN AÇIKLAMADA MODRIC'İN İSMİ ZİKREDİLMEDİ
Hırvat yargısı tarafından yapılan açıklamada oyuncunun ismini zikredilmezken "1985 doğumlu Hırvatistan vatandaşı" ifadesini kullandı. Yerel medya ise söz konusu ismin Modric olduğu konusunda birleşti.
Modric, suçlu bulunduğu takdirde 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Kaynak: haberinburada
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