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real madrid'de bale yine sakatlandı

REAL MADRİD'DE BALE YİNE SAKATLANDI

Real Madrid'de sol ayak arka adalesinden sakatlık yaşayan Bale'in, 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Tarih : 25 Nisan 2017, 15:30
Puan Ver : Real Madrid'de Bale Yine Sakatlandı(8/10)9






Real Madrid Kulübü, Galli futbolcusu Gareth Bale'in sol ayak arka adalesinde 2. dereceden sakatlığı bulunduğunu duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasındaki Barcelona maçının 35. dakikasında sakatlanan Bale'in, sol ayak arka adalesinde 2. derece lezyon tespit edildiği bildirildi. Real Madrid, Bale'in sahalara dönüşü konusunda tarih vermezken, İspanyol basını Galli oyuncunun 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağını öne sürdü.



Bale'in, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı 2 ve 10 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final karşılaşmaları ve La Liga'da en az 4 maç sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Bu sezon çok sık sakatlık sorunu yaşayan Bale, Real Madrid'in oynadığı 51 maçın sadece 26'sında forma giydi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

 



 



kaynak:sabah








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