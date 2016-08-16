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real madrid, yıldızını gözden çıkardı

REAL MADRİD, YILDIZINI GÖZDEN ÇIKARDI

Kolombiyalı oyuncunun eflatun-beyazlılarda kalma ihtimali her geçen gün azalıyor.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 13:25
Puan Ver : Real Madrid, Yıldızını Gözden Çıkardı(0/10)


Kolombiyalı oyuncunun eflatun-beyazlılarda kalma ihtimali her geçen gün azalıyor.



Kolombiya'nın yıldız ismi James Rodriguez'in Real Madrid'deki geleceğine dair şüpheler gün geçtikçe artıyor.



Marca gazetesinin haberine göre, eflatun-beyazlıların teknik direktörü Zinedine Zidane'ın kulüp yönetimiyle yaptğı görüşmede, James'le yolları ayırma yönünde karar alındığı belirtildi. Oyuncunun menajeri Jorge Mendes'le temasa geçen yöneticiler, James'e gelen teklifleri değerlendirmesi çağrısında bulundu.



Haberde ayrıca 25 yaşındaki futbolcunun Real'den ayrılmayı düşünmediği, ancak forma rekabetine girdiği Lucas Vazguez, Asensio ve Isco gibi oyuncuların teknik direktör Zidane'ın gözünde daha öncelikli konumda bulundukları ifade edildi.








Etiketler: Real  Madrid  Yıldızını  Gözden  Çıkardı    haber

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