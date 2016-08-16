REAL MADRİD, YILDIZINI GÖZDEN ÇIKARDI
Kolombiyalı oyuncunun eflatun-beyazlılarda kalma ihtimali her geçen gün azalıyor.
Kolombiyalı oyuncunun eflatun-beyazlılarda kalma ihtimali her geçen gün azalıyor.
Kolombiya'nın yıldız ismi James Rodriguez'in Real Madrid'deki geleceğine dair şüpheler gün geçtikçe artıyor.
Marca gazetesinin haberine göre, eflatun-beyazlıların teknik direktörü Zinedine Zidane'ın kulüp yönetimiyle yaptğı görüşmede, James'le yolları ayırma yönünde karar alındığı belirtildi. Oyuncunun menajeri Jorge Mendes'le temasa geçen yöneticiler, James'e gelen teklifleri değerlendirmesi çağrısında bulundu.
Haberde ayrıca 25 yaşındaki futbolcunun Real'den ayrılmayı düşünmediği, ancak forma rekabetine girdiği Lucas Vazguez, Asensio ve Isco gibi oyuncuların teknik direktör Zidane'ın gözünde daha öncelikli konumda bulundukları ifade edildi.
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