REAL MADRİD SERİYE BAĞLADI
La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından yavaş yavaş ritmini buluyor. Ligin 9. haftasında Eibar'ı konuk eden Eflatun Beyazlılar, Paulo Oliveira'nın kendi kalesine, Marco Asensio ve Marcelo'nun attığı gollerle rakibini 3-0 yendi.
ZİDANE'IN ÖĞRENCİLERİ 3 PUANI 3 GOLLE KAPTI
Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Zinedine Zidane'ın öğrencileri 18. dakikada Paulo Oliveira (k.k) ve 28. dakikada Marco Asensio'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda tempoyu düşüren ve rakibini fazla zorlamayan Real Madrid, 82.dakikada oyuna sonradan giren Marcelo'nun şık vuruşuyla durumu 3-0'a getirdi ve 3 puanı 3 golle aldı.
Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Real Madrid puanını 20'ye yükseltti ve lider Barcelona'yı 5 puan geriden takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 5 haftaya çıkan Eibar ise 7 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
- Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
- Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
- Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
- Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar