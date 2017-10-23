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REAL MADRİD SERİYE BAĞLADI


Real Madrid seriye bağladı
Tarih : 23 Ekim 2017, 01:20
Puan Ver : Real Madrid Seriye Bağladı(9/10)5

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından yavaş yavaş ritmini buluyor. Ligin 9. haftasında Eibar'ı konuk eden Eflatun Beyazlılar, Paulo Oliveira'nın kendi kalesine, Marco Asensio ve Marcelo'nun attığı gollerle rakibini 3-0 yendi.

ZİDANE'IN ÖĞRENCİLERİ 3 PUANI 3 GOLLE KAPTI

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Zinedine Zidane'ın öğrencileri 18. dakikada Paulo Oliveira (k.k) ve 28. dakikada Marco Asensio'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda tempoyu düşüren ve rakibini fazla zorlamayan Real Madrid, 82.dakikada oyuna sonradan giren Marcelo'nun şık vuruşuyla durumu 3-0'a getirdi ve 3 puanı 3 golle aldı.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Real Madrid puanını 20'ye yükseltti ve lider Barcelona'yı 5 puan geriden takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 5 haftaya çıkan Eibar ise 7 puanda kaldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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