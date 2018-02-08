Krasnodar ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Gençlik Ligi maçında seyirci rekoru kırıldı, karşılaşmaya 32 bin kişi geldi.

UEFA'nın önemli turnuvalarından biri olarak görülen UEFA Youth League'de ilginç bir rekor kırıldı. Dün akşam Rusya'da oynanan Krasnodar- Real Madrid U19 karşılaşmasında taraftar rekoru kırıldı.

Krasnodar Stadı'nda tam olarak 32 bin 510 taraftarın olduğu ve bu sayının gençlik ligindeki en yüksek sayı olduğu resmen açıklandı.

REKOR 17 BİNDİ

UEFA'nın resmi sitesinden de duyurulan haberde, daha önce 2015 yılında Astana ile Benfica arasında oynanan maçta 17 bin olan rekorun, 3 sene sonra Rusya'da kırıldığı ifade edildi.

Krasnodar'ın gençlik takımı sorumlusu Murad Musaev de, "Bizim için gerçek bir sınav oldu. İyi bir test oldu. Her şey eksiksiz oldu" dedi.

"BU STATTA MAÇA ÇIKMAK ÇOK ÖZELDİ"

Real Madrid U19 takımının yıldızlarından "Şampiyonlar Ligi standartlarında bir statta bu maça çıkmak oldukça özeldi" ifadelerini kullandı.

Krasnodar orta sahası Artem Golubov ise bütün akrabalarının maça geldiğini örnek verip, "Bu büyük kalabalık bize baskı kurmadı. 600 kilometre uzaktan ailem, akrabalarım bile geldi maça. 12. Adamımızla oynamak bize gurur verdi" yorumunu yaptı.

MAÇI REAL MADRİD 3-0 KAZANDI

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve Real Madrid kulübünde bir efsane olarak anılan Guti Hernandez'in çalıştırdığı Real Madrid U19 takımı, Krasnodar'a karşı normal süresi 0-0 biten maçı penaltılarla 3-0 kazandı.

Kaynak: haberinburada