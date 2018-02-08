Milli Yıldız Arda Turan, Sevgilisi Aslıhan Doğan'a Evlenme Teklif Etti
Reytinglere Damga Vurmak İçin Survivor'ın Yayın Gününü Değiştirdi
Tarkan, Baba Olacağını Sosyal Medyadan Duyurdu
Konyaspor Maçında Hakem Penaltı Vermeyince Fatih Terim'i Kızdırdı
Galatasaray, Türkiye Kupasında Yarı Finalde
Galatasaraylı Taraftarlar, Konyaspor Maçında Önce Muslera'yı Çağırdı
Paraguaylı Başkan, Oyuncusu Takımdan Ayrılmasın Diye 2 Sene Boyunca İlişkiye Girmiş
Fenerbahçe Ve Aziz Yıldırım Yeniden Pfdk'ya Sevk Edildi
Maçlarını Olimpiyat Stadında Oynayan İstanbulspor, Stadını Değiştirdi
Gs Başkanı, Kulübe Milyonlar Kazandıran Taraftarla Buluştu
Beşiktaş, Negredo Transferinde Fazladan Para Ödendiği İddialarını Yalanladı
Son Dakika! Benzine 16 Kuruş İndirim Geldi
Real Madrid Maçında Rekor Kırıldı
Pfdk, Aykut Kocaman'a 1 Maç Men Cezası Verdi
Başsavcılık, Boydak Holding Şirketlerine El Koyma Talebinde Bulundu
Asrın Projesinde Yatırım Tutarı 7 Milyar Dolara Çıktı
İstanbulkart'ta Yeni Dönem Başlıyor! İşte Detaylar
Fenerbahçe, İsveç'ten Andreas Kilit'i Transfer Etti
Kuru Bamyanın Fiyatı, Altınla Yarışıyor
Uludağ'daki Büyük Otel Yıkıldı, Arsası Otopark Oldu

Real Madrid maçında rekor kırıldı

REAL MADRİD MAÇINDA REKOR KIRILDI

Krasnodar ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Gençlik Ligi maçında seyirci rekoru kırıldı, karşılaşmaya 32 bin kişi geldi.

Tarih : 08 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : Real Madrid Maçında Rekor Kırıldı(5/10)1

UEFA'nın önemli turnuvalarından biri olarak görülen UEFA Youth League'de ilginç bir rekor kırıldı. Dün akşam Rusya'da oynanan Krasnodar- Real Madrid U19 karşılaşmasında taraftar rekoru kırıldı.

Krasnodar Stadı'nda tam olarak 32 bin 510 taraftarın olduğu ve bu sayının gençlik ligindeki en yüksek sayı olduğu resmen açıklandı.

REKOR 17 BİNDİ

UEFA'nın resmi sitesinden de duyurulan haberde, daha önce 2015 yılında Astana ile Benfica arasında oynanan maçta 17 bin olan rekorun, 3 sene sonra Rusya'da kırıldığı ifade edildi.

Krasnodar'ın gençlik takımı sorumlusu Murad Musaev de, "Bizim için gerçek bir sınav oldu. İyi bir test oldu. Her şey eksiksiz oldu" dedi.

"BU STATTA MAÇA ÇIKMAK ÇOK ÖZELDİ"

Real Madrid U19 takımının yıldızlarından "Şampiyonlar Ligi standartlarında bir statta bu maça çıkmak oldukça özeldi" ifadelerini kullandı.

Krasnodar orta sahası Artem Golubov ise bütün akrabalarının maça geldiğini örnek verip, "Bu büyük kalabalık bize baskı kurmadı. 600 kilometre uzaktan ailem, akrabalarım bile geldi maça. 12. Adamımızla oynamak bize gurur verdi" yorumunu yaptı.

MAÇI REAL MADRİD 3-0 KAZANDI

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve Real Madrid kulübünde bir efsane olarak anılan Guti Hernandez'in çalıştırdığı Real Madrid U19 takımı, Krasnodar'a karşı normal süresi 0-0 biten maçı penaltılarla 3-0 kazandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Real  Madrid  Maçında  Rekor  Kırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER