Pijamalı Kalecinin Oğlu, Mirası Devraldı
Volkswagen, Türkiye'de Zirveyi Renault'a Kaptırdı
İlk Yerli Tüfeği, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı Kullanmaya Başladı
Real Madrid'in Stadındaki Turlarda Artık Bitcoin İle Ödeme Yapılabilecek
Transfer Resmen Açıklandı! Jeremy Menez, Club America'da
Galatasaray, Nigel De Jong Ayrılığını Kap'a Bildirdi
Volkan'dan Ozan Ve Robin Van Persie'ye Yeşil Işık: Dönsünler
Thomas Müller'den Beşiktaş İtirafı: Çok Sert Olacak
Thy, Airbus'tan 25 Adetlik Uçak Alımı İçin Anlaşma İmzalayacak
Cenk Tosun, Tek Başına 172 Şirketi Geride Bıraktı
Galatasaray'ın İlk Transferi, Bugün İstanbul'a Geliyor
Türk Akımı, Mayısta Türk Kıyılarına Ulaşacak
Bakan Müjdeyi Verdi! 36 Bin Personel Alınacak
Eski Gs'li Futbolcu İçin Olay Yaratan Yorum: Kız Arkadaşı Lanetledi
İsmail Kartal: Löw'le Çalışacaktım, Merkel Almanya'dan Ayrılmasına İzin Vermedi
Erzurum'a Kuruldu! 24 Saat Öncesinden Uyaracak
Vatandaşlar Dikkat! Devlete Fazla Para Ödüyor Olabilirsiniz
Şampiyonlar Ligi Tarihinde Bir İlk
Askerin 3 Öğün Yemek Maliyeti 28 Lirayı Bulacak
Cenk Tosun'un Everton Transferinde Pürüz Çıktı

Real Madrid kupada avantajı kaptı

REAL MADRİD KUPADA AVANTAJI KAPTI

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid deplasmanda Numancia'yı 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakaladı.

Tarih : 05 Ocak 2018, 13:10
Puan Ver : Real Madrid Kupada Avantajı Kaptı(10/10)6

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Numancia ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Real Madrid, 35. dakikada Gareth Bale'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçmeyi başardı.

NUMANCIA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 60. dakikasında Dimanka'nın gördüğü kırmızı kartla Numancia 10 kişi kaldı.

Real Madrid penaltıdan 89. dakikada Isco'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 90+1. dakikada Mayoral söyledi ve Real Madrid, Numancia'yı deplasmanda 3- 0 mağlup ederek rövanş öncesinde tur için önemli bir avantaj elde etti.

Rövanş mücadelesi 10 Ocak tarihinde Santiago Bernabeu'da oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Real  Madrid  Kupada  Avantajı  Kaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER