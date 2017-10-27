İspanya Kral Kupası'nın ilk maçında Real Madrid, deplasmanda zayıf rakibi Fuenlabrada'yı penaltıdan bulduğu 2 gollerle 2-0 mağlup etti.

Kral Kupası'nda Real Madrid, İkinci Lig takımlarından Fuenlabrada'yla karşılaştı.

Maça yedek ağırlıklı bir onbirle çıkan mor-beyazlılar, ilk yarıdaki gol girişimlerinden sonuç alamadı ve taraflar soyunma odalarına 0-0'lık eşitlikle gitti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Eşitlik ise penaltı atışlarıyla bozuldu. Önce 63'te Marco Asensio, ardından 80'de Lucas Vazquez penaltıdan kaydettiği gollerle takımını 2-0 öne geçirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Ev sahibi ekipte ise 79. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Francisco Pasqual, takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Real Madrid, rövanş maçı öncesi avantajı ele geçirmiş oldu.

Kral Kupası'nda gecenin diğer sonuçları;

Lleida Esportiu 0 - 1 Real SociedadDeportivo La Coruna 1 - 4 Las PalmasGirona 0 - 2 LevanteTenerife 0 - 0 Espanyol

Kaynak: haberinburada