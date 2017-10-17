REAL MADRİD, HARRY KANE TRANSFERİ İÇİN 720 MİLYON TL TEKLİF EDECEK
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece Real Madrid Tottenham'ı konuk edecek. Bu önemli karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında gündem Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'in Real Madrid'e transferiydi. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, konuyla ilgili sorulara "Bana Harry Kane'in geleceğini değil, bugünkü durumunu sorun" yanıtını verdikten sonra yıldız golcüye övgüler yağdırdı.
"HER ZAMAN AKLINDA KALE VAR"
"Harry kane çok önemli bir futbolcu; Tottenham için de kilit bir isim. Her şeyi çok iyi yapan az sayıdaki santrfordan biri... Her zaman aklında rakip kale var. Bir an önce oraya gitmeyi istiyor. Hızıyla bir anda büyük mesafe kat ediyor. Komple bir futbolcu. Gelişimi beni şaşırttı ama hala sonuna gelmedi."
720 MİLYON TL TEKLİF EDİLECEK
Zidane'ın bu sözleri sonrası İngiltere basınında beklendiği gibi Harry Kane'in Real Madrid'e transferi hakkında iddialar yer aldı. haberlerde Real madrid'in Harry Kane için Tottenham'a yaklaşık olarak 720 milyon TL önereceği ifade edilirken Tottenham'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Kane'den vazgeçmeye niyeti olmadığının altı çizildi.
(NTV Spor)
Kaynak: haberinburada
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