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REAL MADRİD, HARRY KANE İÇİN SERVET ÖDEYECEK


Real Madrid, Harry Kane için servet ödeyecek
Tarih : 04 Ekim 2017, 17:10
Puan Ver : Real Madrid, Harry Kane İçin Servet Ödeyecek(8/10)4

Sezon öncesi Alvaro Morata'yı Chelsea'ye satan ve İspanyol golcünün yerini doldurmayan Real Madrid, hücum bölgesine dev bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

200 MİLYON EURO ÖDENECEK

Don Balon'da yer alan iddiaya göre Real Madrid, Tottenham'ın yıldızı Harry Kane için İngiliz kulübüne 200 milyon euro ödemeye hazırlanıyor.

BALE VE BENZEMA'NIN FORM DÜŞÜKLÜĞÜ TRANSFERE GEREKÇE OLDU

Ronaldo'ya bir halef arayan ve BBC üçlüsündeki diğer oyuncular Bale ile Benzema'nın düşük form göstermesi, Real Madrid'i bu transferi yapmaya teşvik ediyor.

KANE, PREMİER LİGDE SON 2 SEZONUN GOL KRALI

Tottenham altyapısında yetişen ve İngiliz devinde attığı gollerle dünya yıldızı haline gelen Kane, bu sezon forma giydiği 9 resmi maçta 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Kane Premier Lig'de geçen sezon 29, bir önceki sezon ise 25 gol atarak son iki sezonun gol kralı olmuştu.

İngiliz golcünün Tottenham ile olan sözleşmesi 2022'de bitecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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