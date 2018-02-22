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Real Madrid geriden geldi

REAL MADRİD GERİDEN GELDİ

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Leganes'i 3-1 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Tarih : 22 Şubat 2018, 00:00
Puan Ver : Real Madrid Geriden Geldi(7/10)3

İspanya La Liga'da Real Madrid, erteleme maçında deplasmanda Leganes'e konuk oldu. Zidane'ın öğrencileri, Leganes karşısında yenik duruma düşse de rakibini 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi Leganes, 6. dakikada Bustinza'nın golüyle öne geçerken, Real Madrid'in cevabı gecikmedi.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller 11. dakikada Lucas Vazquez, 29. dakikada Casemiro ve 90. dakikada penaltıdan Sergio Ramos'dan geldi.

RONALDO KADRODA DEĞİL, BENZEMA ISLIKLANDI!

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, karşılaşma öncesi Cristiano Ronaldo ve Luka Modric'i maç kadrosuna almadı. Öte yandan Real Madrid'de bu sezon 18 maçta 3 gol atabilen ve son 10 maçta sadece 1 kez ağları sarsan Karim Benzema, oyundan alınırken ıslıklandı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 48 yaptı ve 3. sıraya yükseldi. Real Madrid, lider Barcelona ile puan farkını da 14'e indirdi. Leganes ise 29 puanla 13. sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Real  Madrid  Geriden  Geldi    haber

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