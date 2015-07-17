

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, uzun yıllar kalesini koruyan Iker Casillas'ın Porto'ya gitmesi sonrası Espanyol'un kalecisi Kiko Casilla'yı transfer ettiğini açıkladı.







Real Madrid, Espanyol'un file bekçisi Casilla'yı renklerine bağladı.







Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Real Madrid ile Espanyol, İspanya Milli Takımı formasını bir kez giyen 28 yaşındaki Casilla'nın transferi için anlaşmaya vardı.







Real Madrid altyapısından yetişen Casilla'nın sağlık kontrolünün ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.