Fenerbahçe altyapısında forma giyen Ömer Faruk Beyaz, ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

15 yaşında olmasına rağmen U17 takımının formasını giyen genç isim, U15 Milli Takımfnda da görev yapıyor.

REAL MADRID TAKİP EDİYOR

Ömer Faruk, şimdiden Avrupa'nın önemli kulüplerinin scout ekiplerinin göz hapsinde. Genç yeteneği Real Madrid, Arsenal ve Tottenham yakından takip ediyor. Sarı-lacivertliler de adeta Ömer Faruk'un üzerine titriyor.

Kaynak: haberinburada