REAL MADRİD - DARÜŞŞAFAKA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Real Madrid'in konuğu olacak. Peki Real Madrid - Darüşşafaka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak.
Seride yine deplasmanda oynanan ilk maçı 83-75 kaybederek 1-0 geriye düşen yeşil-siyahlılar, ikinci müsabakayı kazanarak durumu eşitlemeye ve İstanbul'daki karşılaşmalar öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.
kaynak:sabah
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