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real madrid - darüşşafaka maçı ne zaman saat kaçta?

REAL MADRİD - DARÜŞŞAFAKA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Real Madrid'in konuğu olacak. Peki Real Madrid - Darüşşafaka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tarih : 20 Nisan 2017, 14:29
Puan Ver : Real Madrid - Darüşşafaka Maçı Ne Zaman Saat Kaçta?(10/10)8


Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak.



Seride yine deplasmanda oynanan ilk maçı 83-75 kaybederek 1-0 geriye düşen yeşil-siyahlılar, ikinci müsabakayı kazanarak durumu eşitlemeye ve İstanbul'daki karşılaşmalar öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.



 



kaynak:sabah








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