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Real Madrid çıldırdı, 300 milyon euro yolda

REAL MADRİD ÇILDIRDI, 300 MİLYON EURO YOLDA

İspanya'da ezeli rakibi Barcelona'nın arkasında kalan Real Madrid, Lewandowski ve Pogba için yaklaşık 300 milyon euro ödeyecek.

Tarih : 25 Şubat 2018, 20:20
Puan Ver : Real Madrid Çıldırdı, 300 Milyon Euro Yolda(7/10)3

İspanya La Liga'da ezeli rakibi Barcelona'nın bir hayli arkasında kalan ve büyük bir hayal kırıklığı yaratan Real Madrid, gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladı.

Kadrosunu bir orta saha ve bir forvet oyuncusu ile güçlendirmek isteyen Eflatun-Beyazlılar, bu doğrultuda Bayern Münih'in golcü futbolcusu Robert Lewandowski ve Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'yı listesine aldı.

Teknik direktör Zinedine Zidane'ın isteği doğrultusunda iki futbolcu için de nabız yoklamaya başlayan Los Galacticos, kesenin ağzını da açtı.

LEWANDOWSKI'YE 140, POGBA'YA 130 MİLYON EURO

Alternatifler belli Bayern Münih formasıyla bu sezon 33 maçta 29 gol, 4 asistlik performans sergileyen Lewandowski için 140 milyon Euro (652 milyon TL) gibi astronomik bir rakamı gözden çıkaran İspanyol devi, Pogba için ise 130 milyon Euro'luk (606 milyon TL) bir bütçe ayırdı.

HARRY KANE VE DE BRUYNE DE LİSTEDE

Madrid ekibi, Lewandowski'yi alamazsa, rotayı Tottenham ile bu sezon harikalar yaratan Harry Kane'e çevirecek.

Ayrıca Madrid ekibinin listesinde Manchester City'deki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Kevin de Bruyne de var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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