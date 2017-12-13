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Real Madrid, Beşiktaş'tan Pepe'yi Geri İstedi

REAL MADRİD, BEŞİKTAŞ'TAN PEPE'Yİ GERİ İSTEDİ

İspanyol devi Real Madrid, savunma oyuncusu Rafael Varane'ın sakatlanmasının ardından Pepe'yi geri getirmek için çalışma başlattı, menajeri "Beşiktaş'tan dönmez. Orada çok mutlu" dedi.

Tarih : 13 Aralık 2017, 14:20
Puan Ver : Real Madrid, Beşiktaş'tan Pepe'yi Geri İstedi(10/10)6

İspanya La Liga'da kötü bir sezon geçiren ve lider Barcelona'nın 8 puan gerisinde 4. sıraya düşen Real Madrid, şimdi de stoperi Raphael Varane'ın sakatlık şokunu yaşıyor...

Kulüp yetkilileri, bu gelişmenin ardından ünlü menajer Jorge Mendes'i arayarak, ara transfer dönemi için Pepe'nin durumunu sordu. Ancak aldığı cevap hiç de iç açıcı olmadı.

"PEPE BEŞİKTAŞ'TA MUTLU"

Ünlü menajer, Raphael Varane'ın sakatlığı nedeniyle stoperde sıkıntı yaşayan İspanyol devine, "Pepe Beşiktaş'ta mutlu. Hedefi Dünya Kupası'na gitmek. Bu teklife sıcak bakacağını düşünmüyorum" dedi Los Galacticos, eski yıldızı için Jorge Mendes'in ağzını aradı. Ancak aldığı cevapla yıkıldı.

"GERİ DÖNMEZ"

Mendes'in, İspanyol kulübünün yetkililerine, "Teklifinizi kendisine iletirim ancak şu anda Beşiktaş'ta olmaktan çok mutlu. Ailesi de İstanbul'u seviyor. Pepe'nin hedefi Quaresma ile birlikte Dünya Kupası'na gitmek. Bu yüzden geri dönüşe sıcak bakacağını düşünmüyorum" yanıtını verdiği öğrenildi.

AHMET BULUT DA DOĞRULADI

Portekizli yıldızın Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde siyah-beyazlılar adına görüşmelerde bulunan Menajer Ahmet Bulut da yaşanan gelişmeyi doğruladı. Bulut, "Real Madrid, Pepe ile temas kurdu. Ancak ne o Beşiktaş'ı ne de Beşiktaş onu bırakır" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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