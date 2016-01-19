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real madrid avrupa'nın en iyisi

REAL MADRİD AVRUPA'NIN EN İYİSİ

Zinedine Zidane teknik direktörlüğünde iki maçta rakip fileleri beşer kez havalandıran Real Madrid, Avrupa'nın 5 büyük liginin en golcü takımı olarak dikkati çekti.

Tarih : 19 Ocak 2016, 12:19
Puan Ver : Real Madrid Avrupa'nın En İyisi(9/10)9


Avrupa'nın 5 büyük ligi göz önüne alındığında (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) 20 haftada 57 gol atan Real Madrid, maç başına 2,85 ortalamayla zirvede yer aldı.



Ligde Atletico Madrid ve Barcelona'nın ardından 3. sırada bulunan Real Madrid'in gollerinin büyük çoğunluğunu Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ve Karim Benzema üçlüsü kaydetti. Üç futbolcu ligde atılan 57 golün 45'ini filelere gönderdi.



Borussia Dortmund ve Bayern Münih takip etti



Alman temsilcileri Bayern Münih ve Borussia Dortmund, Avrupa'nın en golcü takımları listesinde Real Madrid'in ardından geldi.



Borussia Dortmund, 17 haftada attığı 47 gol ve maç başına 2,76 ortalamayla ikinci sırada yer aldı. Dortmund'da Pierre-Emerick Aubameyang (18), Marco Reus (8) ve Henrikh Mikhitaryan (6) 32 gole imza attı.



Ligde 46 gol kaydeden Bayern Münih ise 2,7 ortalamayla Borussia Dortmund'u takip etti. Bavyera ekibinde Robert Lewandowski 15 ve Thomas Müller 14 golle takımın gol yükünü çekti.



Barcelona'yı ileri üçlüsü taşıdı



FIFA Kulüpler Dünya Kupası dolayısıyla ligde bir maç eksiği bulunan İspanyol ekibi Barcelona, gol yollarında Lionel Messi, Luis Suarez ve Neymar üçlüsüyle etkili oldu.



Ligde 19 maçta 50 gol bulan Katalan ekibi, 2,63 ortalamasıyla Alman temsilcilerini izledi. Barcelona'da 50 golün 44'ünü Suarez (18), Neymar (16) ve Messi (10) atarken, diğer futbolcular 6 golde kaldı.








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