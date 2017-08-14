REAL MADRİD, 10 KİŞİYLE BARÇALADI!
İspanya Süper Kupası ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı Pique(k.k), Ronaldo ve Asensio'nun golleriyle 3-1 yendi. Real'de Ronaldo, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
İspanya Süper Kupası'nda Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Kral Kupası'nı kazanan Barcelona ile La Liga'yı kazanan Real Madrid'in karşı karşıya geldiği mücadele Camp Nou'da oynandı.
RONALDO YİNE SAHNEDE
Real Madrid, Pique(k.k), Ronaldo ve Asensio'nun golleriyle Barcelona'yı 3-1 mağlup etti. Barcelona'nın tek golü ise Messi'den geldi. Oyuna sonradan giren Ronaldo, ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Kupa'da rövanş mücadelesi 17 Ağustos'ta Madrid'de oynanacak.
Barcelona ligde ilk maçını 20 Ağustos'ta Real Betis ile evinde oynayacak. Real Madrid ise aynı gün Deportivo La Coruna deplasmanına çıkacak.
Kaynak: haberinburada
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