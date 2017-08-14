Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu

Real Madrid, 10 kişiyle Barçaladı!

REAL MADRİD, 10 KİŞİYLE BARÇALADI!

İspanya Süper Kupası ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı Pique(k.k), Ronaldo ve Asensio'nun golleriyle 3-1 yendi. Real'de Ronaldo, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 02:00
Puan Ver : Real Madrid, 10 Kişiyle Barçaladı!(7/10)3

İspanya Süper Kupası'nda Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Kral Kupası'nı kazanan Barcelona ile La Liga'yı kazanan Real Madrid'in karşı karşıya geldiği mücadele Camp Nou'da oynandı.

RONALDO YİNE SAHNEDE

Real Madrid, Pique(k.k), Ronaldo ve Asensio'nun golleriyle Barcelona'yı 3-1 mağlup etti. Barcelona'nın tek golü ise Messi'den geldi. Oyuna sonradan giren Ronaldo, ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Kupa'da rövanş mücadelesi 17 Ağustos'ta Madrid'de oynanacak.

Barcelona ligde ilk maçını 20 Ağustos'ta Real Betis ile evinde oynayacak. Real Madrid ise aynı gün Deportivo La Coruna deplasmanına çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Real  Madrid  10  Kişiyle  Barçaladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER