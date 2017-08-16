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REAL HİPERMARKETLER ZİNCİRİ, İFLAS ETTİ


Real Hipermarketler Zinciri, İflas Etti
Tarih : 16 Ağustos 2017, 12:00
Puan Ver : Real Hipermarketler Zinciri, İflas Etti(9/10)5

Kayserili Beğendik Ailesi, 12 mağazası bulunan Real'i satın aldıktan 2 yıl kadar sonra mahkemeye başvurmuştu. İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuruda Beğendik Yiyecek İçecek Gıda Turz. Hiz. İşl. San Ltd. Şti., Beğendik Mağaza İşletmeleri San. Tic. AŞ. ve Real Hipermarketler Zinciri A.Ş. için iflas erteme talep edilmişti. Mahkeme başvurunun yapıldığı gün 3 şirket hakkında tedbir kararı verdi ve kayyum ataması yaptı.

ŞİRKET AVUKATI: KURTARAMAYIZ

Üç şirket ile ilgili dava süreci devam ederken geçen 18 Temmuz'da mahkeme dikkat çeken bir dilekçe verildi. Beğendik adına verilen dilekçede Real Hipermarketler'in (Yeni unvanı ALVİ Marketler Zinciri A.Ş) diğer iki şirketten ayrıldığı bu şirket için iflas kararı verilmesi istendi. 27 Temmuz'daki duruşmada şirket avukatı taleplerini yineledi. Dava duruşmasında, Real'in borca bataklıktan kurtarılmasının imkansız olduğu savunuldu. Şirket avukatı Real için iflas kararı verilmesini talep etti. Mahkeme talebi yerinde bularak şirketin iflasına karar verdi. Bu kararla birlikte yeni adı ALVİ olan marketler de Ağustos ayı başı itibari ile kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre 46 mağazası bulunan Beğendik Mağaza İşletmeleri ile Beğendik Yiyecek İçecek şirketine ilişkin iflas erteleme süreci ise devam ediyor.

İKİNCİ İSTANBUL GİRİŞİYDİ

Alman Metro Group bünyesinde 20 yıl önce mağazaları açılan Real 3 yıl önce el değiştirmişti. Kayserili Beğendik ise 1993 yılında Ankara Kocatepe'deki mağazasını açarak sektöre adım atmıştı. Beğendik'in 6 ilde toplam 24 mağazası bulunuyor. Beğendik'in geçen yılın başında ise 46 mağazası bulunuyordu. Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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