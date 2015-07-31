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razer, ouya'yı bünyesine kattı!

RAZER, OUYA'YI BÜNYESİNE KATTI!

Kickstarter projesi olarak hayata merhaa diyen Ouya, Razer tarafından satın alındı!

Tarih : 31 Temmuz 2015, 10:29
Puan Ver : Razer, Ouya'yı Bünyesine Kattı!(7/10)4


Razer, Ouya'yı bünyesine kattı!



Kickstarter projesi olarak hayata merhaa diyen Ouya, Razer tarafından satın alındı!



Proje fon sağlama platformu Kickstarterüzerinden tanınan ve Google Playüzerinden oyuncularla buluşan konsol hakkında yeni haberler var.



Kickstarterprojesi olarak 2012 yılında boy gösteren, Google Playüzerinden oyunculara tanıtılan tüm Android oyunlarda çalışabilecek konsol olarak yapılan Ouya, destekçilerinden beş milyon dolar bağış toplamıştı.



Ouyamobil oyunları ekranlara taşıyan proje ile beğeni toplamıştı. Bu sonuçları takip eden Razerşirketi, Ouya'ı satın aldı. Konsolu satın alan Razer, önümüzdeki zamanlarda büyük bir proje ile karşımıza çıkacak. Söz konusu proje herkes tarafından merak ediliyor. Bakalım şirketten herhangi bir açıklama gelecek mi?



Bilim insanl

 






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