Razer'ın en yeni kulaklıkları Razer Kraken V2 , Kraken Pro V2 ve ManO'War 7.1 oyuncularla buluştu. Oyun içi ses ve takım iletişimi gibi önemli noktalarda geliştirmeler taşıyan her üç kulaklık da maksimum konfor ve sıfır yorgunluk için tasarlandı.



Razer'ın en yeni kulaklıkları Razer Kraken V2 , Kraken Pro V2 ve ManO'War 7.1 oyuncularla buluştu. Oyun içi ses ve takım iletişimi gibi önemli noktalarda geliştirmeler taşıyan her üç kulaklık da maksimum konfor ve sıfır yorgunluk için tasarlandı.



Doğrudan eSporculara hitap eden Kraken Pro V2 , bol ödüllü orijinal Kraken tasarımına eklenmiş geniş güncellemelerle geldi. Razer Kraken 7.1 V2 ise belirli bir oyuncuya göre özel ayarlanmış pozisyonel ses tanımayı sağlayan tamamen ayarlanabilir gelişmiş bir 7.1 sanal çevresel ses motoru taşıyor. Pek çok teknoloji yayını ve oyun etkinliği tarafından “piyasadaki en iyi kablosuz oyuncu ekipmanı” seçilen ManO'War'ın yine 7.1 sanal çevresel ses motoru taşıyan modeli ManO'War 7.1 ise “2016'nın en iyi konsol oyun ekipmanları” arasında gösteriliyor.



Razer Kraken V2 kulaklıklar, yaygın olarak kullanılan diğer tüm kulaklık malzemelerinden daha dayanıklı ve esnek olan tamamen yeni bir birleşik alüminyum iskeletle yapılandırıldı. Bu yapı, düşme, bükülme, ağırlık yükleme, özensiz kullanım ve daha fazlasına karşı dayanması için ayrıntılı şekilde test edildi. Sonuç, pro oyunculuğun tüm zorluklarına karşı tamamen hazır olan bir kulaklık. Bu iki modeldeki geliştirilmiş ses performansı iki adet özel ayarlanabilir 50 mm hoparlörün etrafında kurulu. Bu hoparlörler önceki nesil Kraken kulaklıklarda bulunanlardan daha geniş ve böylece, oyun içi ses ile takım iletişimi arasındaki mükemmel dengeyi kuran daha geniş bir frekans aralığı sunuyor.



ManO'War 7.1'in öne çıkan özelliği ise, hem dijital hem analog olması. Pakete dahil olan dijitalden analoğa dönüştürücü USB (DAC) Razer ManO'War 7.1'in hem PC hem Mac platformlarında hızlı ve çarpıcı ses performansı vermesini sağlıyor. Katıksız analog bağlantı (3.5mm ses jakı) ise Xbox One, PlayStation 4 ve diğer platformlarla universal uyumluluk getiriyor.



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