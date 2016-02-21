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Rastgele ateş açtı 7 kişiyi öldürdü

RASTGELE ATEŞ AÇTI 7 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

ABD'nin Michigan eyaletinde, etrafa rastgele ateş açtığı iddia edilen bir saldırgan en az 7 kişiyi öldürerek kaçtı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ilk 6 kişi olarak açıklanmıştı. Ancak olayda yaralanan 14 yaşındaki bir kız kurtarılamadı ve ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Tarih : 21 Şubat 2016, 11:09
Puan Ver : Rastgele Ateş Açtı 7 Kişiyi Öldürdü(5/10)6


ABD'nin Michigan eyaletinde, etrafa rastgele ateş açtığı iddia edilen bir saldırgan en az 7 kişiyi öldürerek kaçtı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ilk 6 kişi olarak açıklanmıştı. Ancak olayda yaralanan 14 yaşındaki bir kız kurtarılamadı ve ölü sayısı 7'ye yükseldi.



İlk belirlemelere göre saldırının bir restoranda ve perakende dükkanında gerçekleştiğini, ölen şahısların farklı yerlerde bulunduklarını, kaçan saldırganın gözaltına alındığı bildiriliyor.








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