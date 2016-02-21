ABD'nin Michigan eyaletinde, etrafa rastgele ateş açtığı iddia edilen bir saldırgan en az 7 kişiyi öldürerek kaçtı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ilk 6 kişi olarak açıklanmıştı. Ancak olayda yaralanan 14 yaşındaki bir kız kurtarılamadı ve ölü sayısı 7'ye yükseldi.



ABD'nin Michigan eyaletinde, etrafa rastgele ateş açtığı iddia edilen bir saldırgan en az 7 kişiyi öldürerek kaçtı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ilk 6 kişi olarak açıklanmıştı. Ancak olayda yaralanan 14 yaşındaki bir kız kurtarılamadı ve ölü sayısı 7'ye yükseldi.







İlk belirlemelere göre saldırının bir restoranda ve perakende dükkanında gerçekleştiğini, ölen şahısların farklı yerlerde bulunduklarını, kaçan saldırganın gözaltına alındığı bildiriliyor.