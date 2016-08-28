En popüler geliştirici araçlarından olan Raspberry Pi'ler için ülkemizde TRT bandrolü uygulaması resmen başladı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte Raspberry Pi kutularına bandroller basılmaya başladı ve fiyatlar arttı.



En popüler geliştirici araçlarından olan Raspberry Pi'ler için ülkemizde TRT bandrolü uygulaması resmen başladı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte Raspberry Pi kutularına bandroller basılmaya başladı ve fiyatlar arttı.



Televizyon ve radyo yayınına bağlanabilen/izleyebilen her türlü cihaza TRT bandrolü uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Raspberry Pi'ye de vergi geldi. Yayınlanan yönetmeliğe göre cep telefonlarına %6, bilgisayarlara ise %2 oranında gelecek olan zam Raspberry Pi'nin de TV yayını alabildiği gerekçesiyle Raspberry Pi'lere uygulanmaya başladı. Bilgisayar kategorisinde sınıflandırılan geliştirici kartı %2'lik bir zam ile karşı karşıya.



TRT bandrolü yıllardır televizyonlar, radyolar ve televizyon-radyo alıcılarında bulunmaktaydı ancak geçtiğimiz aylarda Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle verginin kapsamı genişletilmişti. Genilemeyle birlikte internet üzerinden dahi olsa televizyon ve radyo yayını alabilen her türlü cihaz vergi kapsamına alınmıştı. Verginin telefon ve bilgisayarları etkilemesi kesinken ilginç bir şekilde yazılım geliştiriclerin kullandığı geliştirici kartı Raspberry Pi'ye de uygulanması garip karşılandı.



Uygulama'nın başladığını Samm Teknoloji resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yazısı ve görsel ile duyurdu. Görselde Raspberry Pi kutusunun arka tarafındaki TRT bandrolü net şekilde görülebiliyor. Samm teknoloji ürünlere gelen %2 zamma rağmen ürünleri Türkiye'deki en ucuz fiyata satacağını açıkladı.



Devletin yazılım ve oyun geliştiricileri için çok büyük destekler verdiği şu günlerde yazılım geliştiricilerinin vazgeçilmezi geliştirici kartlarına gelen zam geliştiricilere zarar verebilir.