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rasim ozan kütahyalı için zorla getirme kararı!

RASİM OZAN KÜTAHYALI İÇİN ZORLA GETİRME KARARI!

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Tarih : 22 Eylül 2016, 12:15
Puan Ver : Rasim Ozan Kütahyalı İçin Zorla Getirme Kararı!(0/10)


Kütahyalı duruşmaya katılmadıAnadolu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık Rasim Ozan Kütahyalı ve şikayetçi Aziz Yıldırım katılmadı. Kütahyalı'nın avukatı da duruşmaya katılmazken Yıldırım'ı ise avukatı temsil etti. Yıldırım'ın avukatı Abdurrahim Erol sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, "Sanıkla müvekkilim arasında birden çok dava devam etmektedir. Sanık bu dosyada olduğu gibi diğer davalara da katılmamaktadır. Son olarak başka bir davada hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Bu dosyada da sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.








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