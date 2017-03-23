RASİM KARA: BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAK
Beşiktaş'ın eski kalecisi ve teknik direktörü Rasim Kara, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı alabileceğini söyledi.
"Tahminim Beşiktaş yine şampiyon olacak"
Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesiyle ilgili görüşlerini aktaran Kara, şöyle devam etti:
"Beşiktaş hem Avrupa'da hem ligde çok iyi gidiyor. En yakın rakibi Başakşehir ile 2 puan fark var. Orada Başakşehir'in ayak seslerini hissediyor ama Galatasaray ve Fenerbahçe ile arayı açtı. Başakşehir ile çekişir ama tahminim Beşiktaş yine bu sezon şampiyon olacak ve 3. yıldızı takacak."
Siyah-beyazlı kulübün iyi transferler yaptığını kaydeden Kara, kaleci Fabricio Agosto Ramirez'e de övgüde bulundu.
kaynak:sabah
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