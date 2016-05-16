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raptors, tarihinde ilk kez konferans finalinde

RAPTORS, TARİHİNDE İLK KEZ KONFERANS FİNALİNDE

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Miami Heat'i 116-89 yenen Toronto Raptors, seriyi 4-3'e getirerek Doğu Konferansı finaline yükseldi.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 10:53
Puan Ver : Raptors, Tarihinde İlk Kez Konferans Finalinde(6/10)8


NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Toronto Raptors, Miami Heat'i konuk ettiği Doğu Konferansı yarı final serisi 7. maçını 116-89 kazandı. 1995'te kurulan ligdeki tek Kanada temsilcisi Raptors, seriyi 4-3 üstün tamamladı ve tarihinde ilk kez adını konferans finaline yazdırdı. Raptors, finalde Cleveland Cavaliers ile karşılaşacak.



Raptors'ın skor yükünü, all-star gard ikilisi Kyle Lowry ve DeMar DeRozan çekti. Lowry 35 sayı, 9 asist, 7 ribaunt, 4 top çalma, DeRozan ise 28 sayı ve 8 ribaunt üretti. Bismack Biyomvo 17 sayı, 16 ribaunt, Patrick Patterson da 11 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı.



Heat cephesinde Goran Dragic'in 16 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Dwyane Wade'in 16 sayı ve Justise Winslow'un 14 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.



NBA play-off'larına, Golden State Warriors ile Oklahoma City Thunder arasındaki Batı Konferansı final serisi ilk maçıyla devam edilecek.








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