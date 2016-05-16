

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Toronto Raptors, Miami Heat'i konuk ettiği Doğu Konferansı yarı final serisi 7. maçını 116-89 kazandı. 1995'te kurulan ligdeki tek Kanada temsilcisi Raptors, seriyi 4-3 üstün tamamladı ve tarihinde ilk kez adını konferans finaline yazdırdı. Raptors, finalde Cleveland Cavaliers ile karşılaşacak.







Raptors'ın skor yükünü, all-star gard ikilisi Kyle Lowry ve DeMar DeRozan çekti. Lowry 35 sayı, 9 asist, 7 ribaunt, 4 top çalma, DeRozan ise 28 sayı ve 8 ribaunt üretti. Bismack Biyomvo 17 sayı, 16 ribaunt, Patrick Patterson da 11 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı.







Heat cephesinde Goran Dragic'in 16 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Dwyane Wade'in 16 sayı ve Justise Winslow'un 14 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.







NBA play-off'larına, Golden State Warriors ile Oklahoma City Thunder arasındaki Batı Konferansı final serisi ilk maçıyla devam edilecek.