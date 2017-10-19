Fenerbahçe, eski futbolcularından Milan Rapaic'in oğlu Boris Rapaic'in transferi için anlaşmaya vardı. Son olarak Hajduk forması giyen futbolcu, şimdi İstanbul'da ev bakıyor.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları erken başlarken sarı-lacivertli ekip için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Habertürk'ün haberine göre Fenerbahçe, bir süredir görüştüğü Milan Rapaic'in oğlu forvet oyuncusu Boris Rapaic'i renklerine bağlamaya çok yaklaştı. 19 yaşındaki genç yıldız adayıyla her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle son pürüzleri gidermek adına yarın son bir görüşme yapacak.

İSTANBUL'DA EV BAKMAYA BAŞLADI

Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Boris Rapaic, bir dönem Fenerbahçe forması giyen babası Milan Rapaic ile birlikte İstanbul'da ev bakmaya başladı. Bonservisi elinde olan Boris Rapaic, sarı-lacivertli ekibe transfer olması durumunda Fenerbahçe, oyuncu için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

Son olarak Hırvat ekiplerinden Hajduk Split forması giyen Rapaic, bir dönem Inter altyapısında da top koşturmuştu.

Kaynak: haberinburada