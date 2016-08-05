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range rover evoque convertible satışa sunuldu!

RANGE ROVER EVOQUE CONVERTİBLE SATIŞA SUNULDU!

Yeni Range Rover Evoque Convertible 115.000 Euro'dan başlayan fiyatlarla kısa süre önce itibariyle Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu.

Tarih : 05 Ağustos 2016, 10:01
Puan Ver : Range Rover Evoque Convertible Satışa Sunuldu!(0/10)


İngiltere'nin en çok tercih edilen Arazi Aracı Markası Range Rover; 2008 yılında Hindistanlı üretici Tata tarafından satın alındı. Avrupa piyasasında, Land Rover'ın binde biri kadar bile tecrübe sahibi olmayan şirket, zekice davranarak, yola, şirketin eski yöneticileriyle devam etti.



Tata ile işbirliği içerisinde olan bir diğer firma Jaguar, yeni modelin motorunun üretimine imza attı. Jaguar – Range Rover mekezi 2.0 litre 180 beygir gücüne sahip Ingenium Dizel; Range Rover Evoque Convertible motorunun en çok tercih edilen seçeneği konumda. Gelişmiş motor 100 kilometrede ortalama yalnızca 5.7 litre yakıt tüketiyor. Sadece birkaç yılın öncenin değerleri ile karşılaştığında bu sınıfta olan bir aracın, bu tüketim değerleri ile yetinmesini olağanüstü olarak karşılayabiliriz.



Evoque Convertible'ın tavan katlanma mekanizması; aracın her halinde iyi görüntüyü garanti ediyor.



Otomobilin teknik özellikleri ise şöyle belirlenmiş: 2.0 litrelik silindirli motor, 180 beygir gücü, 9 ileri otomatik motor ile 7.5 saniyelik 0-100 kilometre hıza ulaşabilme…








Etiketler: Range  Rover  Evoque  Convertible  Satışa  Sunuldu    haber

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