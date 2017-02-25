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range rover ailesinin yeni üyesi ortaya çıktı

RANGE ROVER AİLESİNİN YENİ ÜYESİ ORTAYA ÇIKTI

Range Rover ailesinin dördüncü üyesi olan Velar, Porsche Macan'a rakip olarak geliyor.

Tarih : 25 Şubat 2017, 10:15
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İngiliz Land Rover markasının Range Rover serisi, kendine özgü modelleri ile ayrı bir marka algısı yaratıyor. Ailenin dördüncü ve son üyesi ise Range Rover Velar. Velar, ailenin en küçüğü olan Range Rover Evoque ile Range Rover Sport arasında konumlandırılıyor.



Henüz fiyatı belli olmasa da Velar'ın, Porsche Macan'a rakip olması bekleniyor. Diğer muhtemel rakiplerin ise BMW X4 ve BMW X6 olabileceği tahmin ediliyor. İngiliz marka, şimdilik sadece bir fotoğraf karesini paylaştığı aracında ilk dikkat çeken nokta, tavanın neredeyse dörtte üçünü kaplayan panaromik cam tavan. Yeni modellerinde artık alışılageldik dikey formlu stopların yerini yatay formlu stoplar almaya başladı. Bu yeni alışkanlık Range Rover Velar'da da devam ediyor. Yine paylaşılan fotoğrafa göre; panoramik cam tavandan iç mekanı da gözüken araçta geniş ekranlı bir bilgi-eğlence sistemi yer alıyor.



 



kaynak:sabah








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