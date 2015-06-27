

Arsenal'in yıldız futbolcusu Aaron Ramsey'den Galatasaray itirafı geldi. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sarı-kırmızılılara karşı mücadele eden İngiliz futbolcu, Türk Telekom Arena'da uzaktan attığı golü hayatı boyunca unutamayacağını söyledi, Galatasaray taraftarına da bir mesaj yolladı.



Ada basınına konuşan Ramsey, "Galatasaray'a attığım gol, hayatımın en iyi golüydü. Kesinlikle kariyerimdeki en iyi goldü. O anı çok iyi hatırlıyorum. Topa vurduktan sonra nasıl gittiğine ben bile hayret etmiştim.Galatasaray taraftarı ayağa kalktı ve beni alkışlamaya başladı. Çok güzel bir duyguydu" dedi.