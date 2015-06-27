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ramsey'den galatasaray itirafı

RAMSEY'DEN GALATASARAY İTİRAFI

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a attığı gol için 'Hayatımın en iyisi' diyen Arsenalli futbolcu, sarı-kırmızılı taraftara da bir mesaj gönderdi.

Tarih : 27 Haziran 2015, 17:54
Puan Ver : Ramsey'den Galatasaray İtirafı(6/10)6



Arsenal'in yıldız futbolcusu Aaron Ramsey'den Galatasaray itirafı geldi. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon sarı-kırmızılılara karşı mücadele eden İngiliz futbolcu, Türk Telekom Arena'da uzaktan attığı golü hayatı boyunca unutamayacağını söyledi, Galatasaray taraftarına da bir mesaj yolladı.



Ada basınına konuşan Ramsey, "Galatasaray'a attığım gol, hayatımın en iyi golüydü. Kesinlikle kariyerimdeki en iyi goldü. O anı çok iyi hatırlıyorum. Topa vurduktan sonra nasıl gittiğine ben bile hayret etmiştim.Galatasaray taraftarı ayağa kalktı ve beni alkışlamaya başladı. Çok güzel bir duyguydu" dedi.









Etiketler: Ramsey  Den  Galatasaray  İtirafı    haber

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