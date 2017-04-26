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ramos'a bir maç cezaya katalanlardan tepki

RAMOS'A BİR MAÇ CEZAYA KATALANLARDAN TEPKİ

Katalan basını, İspanya Futbol Federasyonunun benzer pozisyonda Neymar'a 3 maç ceza verdiğini savunup, Sergio Ramos'a bir maç verilmesine tepki gösterdi.

Tarih : 26 Nisan 2017, 12:40
Puan Ver : Ramos'a Bir Maç Cezaya Katalanlardan Tepki(7/10)9


İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) geçen hafta sonunda oynanan El Clasico maçının 77. dakikasında Lionel Messi'yi düşürüp direkt kırmızı kart gören Sergio Ramos'a verilen bir maç men cezası, Katalan basını tarafından tepkiyle karşılandı.



El Mundo Deportivo gazetesi, İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı olan Rekabet Komitesinin "Neymar'a verdiği 3 maç cezada uyguladığı kriterleri Sergio Ramos için görmezlikten geldiğini" iddia etti. Haberde, "Normalde ilk olarak futbolcunun hakeme karşı hareketine bakan komite, bu kez kırmızı karttan sonra Sergio'nun hakemi alkışlamasını görmedi. Real Madridli futbolcunun rakip takım oyuncularına yönelik hareketlerine de bakmadı. Oysa benzer bir hareketten dolayı Neymar'a 3 maç ceza verilmişti." diye yazıldı.



Sport gazetesi ise Rekabet Komitesinin kararına olan tepkisini "skandal" başlığı ile verdi. Katalan spor gazetesi de Neymar'a verilen 3 maç cezadaki kriterlerin Sergio Ramos için hiçbir şekilde dikkate alınmadığını savundu.



Bu arada daha çok Real Madrid yanlısı haberleriyle bilinen Marca, AS gibi spor gazeteleri ile El Pais, El Mundo gibi ülkenin önemli gazetelerinin Sergio Ramos'a verilen bir maçlık cezayı yorum yapmadan kısa haber olarak vermeleri dikkati çekti.



 



kaynak:sabah








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