Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün milli sporcusu Ramil Guliyev'in kazandığı dünya şampiyonluğuna çok duygulandı.

AZİZ YILDIRIM, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Fenerbahçe'nin resmi televizyonu FB TV'ye bağlanan Yıldırım, konuştuğu sırada sesinin titremesine ve gözyaşlarına mani olamadı. Yıldırım, "Böyle bir çocuğumuzun dünya şampiyonu olmasından dolayı çok mutluyum. İnşallah diğer sporcularımız da bunu başarırlar." diye konuştu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Guliyev'in başarısı ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden şu açıklama yapıldı:

"İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden sporcumuz Ramil Guliyev yarı finalde 20.17'lik derece ile birinci olarak final müsabakasında mücadele etmiştir.

Bugün gerçekleşen final müsabakasında ise üstün bir performans sergileyen Sporcumuz, 20.09'luk derecesiyle yarışı birinci bitirerek Dünya Atletizm Şampiyonası Erkekler 200 metre Şampiyonu olarak altın madalya kazanmıştır.

Türkiye'ye Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihindeki ilk altın madalyayı getirerek ülkemizi ve camiamızı gururlandıran başarılı sporcumuz Ramil Guliyev'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu vesile ile sporcumuzun Türk vatandaşı olmasında başta Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız."

Kaynak: haberinburada