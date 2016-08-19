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ramil guliyev istediği sonucu alamadı

RAMİL GULİYEV İSTEDİĞİ SONUCU ALAMADI

2016 Rio Olimpiyat Oyunları atletizm branşında, Türkiye'yi erkekler 200 metre finalinde temsil eden Ramil Guliyev, 8'incilik elde etti

Tarih : 19 Ağustos 2016, 11:51
Puan Ver : Ramil Guliyev İstediği Sonucu Alamadı(0/10)


Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen atletizm müsabakalarında, erkekler 200 metre finalinde milli sprinter Ramil Guliyev piste çıktı.



Bitiş çizgisini 20 saniye 43 salisede geçen milli atlet Guliyev, yarışmayı 8'inci sırada tamamlayarak sonuncu oldu.



BOLT RAHAT KAZANDI

Dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt ise 19.78'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Bu başarısıyla 31 yaşındaki sporcu, ikisi Rio'da olmak üzere olimpiyatlardaki toplam madalya sayısını 8'e çıkardı.



Finalde, Kanadalı Andre de Grasse, 20.02'lik süresiyle gümüş, Fransız Christophe Lemaitre ise 20.12'lik zamanıyla bronz madalyayı boynuna taktı.








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