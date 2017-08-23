İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen milli atlet Ramil Guliyev, açıklamalarda bulundu.

"EREN BÜLBÜL İÇİN YAPTIM"

Madalya töreninden önce, Trabzon Maçka'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Guliyev, şöyle konuştu:

"Madalya töreninden önce teröristlerin Trabzon'daki 15 yaşındaki kardeşimizi şehit ettiğini öğrendim. 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm ve tüm dünyanın dikkatini çekmek için asker selamı verdim. Çok üzücü kötü bir haberdi. Onun için asker selamıyla dikkati çekmek istedim. Ona armağan ettim kazandığım madalyayı."

Kaynak: haberinburada