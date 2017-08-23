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Ramil Guliyev: Asker Selamını Şehit Edilen Eren Bülbül İçin Verdim

RAMİL GULİYEV: ASKER SELAMINI ŞEHİT EDİLEN EREN BÜLBÜL İÇİN VERDİM

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya alan ve madalya töreninde asker selamı veren milli atlet Ramil Guliyev, "Selamı, şehit edilen Eren Bülbül için verdim." dedi.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 20:40
Puan Ver : Ramil Guliyev: Asker Selamını Şehit Edilen Eren Bülbül İçin Verdim(5/10)1

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen milli atlet Ramil Guliyev, açıklamalarda bulundu.

"EREN BÜLBÜL İÇİN YAPTIM"

Madalya töreninden önce, Trabzon Maçka'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Guliyev, şöyle konuştu:

"Madalya töreninden önce teröristlerin Trabzon'daki 15 yaşındaki kardeşimizi şehit ettiğini öğrendim. 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm ve tüm dünyanın dikkatini çekmek için asker selamı verdim. Çok üzücü kötü bir haberdi. Onun için asker selamıyla dikkati çekmek istedim. Ona armağan ettim kazandığım madalyayı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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