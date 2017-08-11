Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede şampiyon olan milli atletimiz Ramil Guliyev, bu şampiyonada şampiyon olan ikinci beyaz atlet oldu.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalyanın sahibi olan Ramil Guliyev, tarihi bir başarının parçası oldu. Milli atlet, şampiyona tarihinde sprint altını kazanan üçüncü Avrupalı ve ikinci beyaz atlet oldu.

İLK ŞAMPİYONLAR CARL LEWİS VE CALVİN SMİTH

Dünya Atletizm Şampiyonası 1983 yılında ilk kez Finlandiya'nın Helsinki kentinde düzenlendi. 100 metrede Carl Lewis ve 200 metrede Calvin Smith, sprint altınlarını ABD'ye getirdi. 1987'de Roma'da 100 ve 200'de aynı atletler zafere ulaştı.

1991'e gelindiğinde Carl Lewis art arda üçüncü 100 metre altınını kazandı. 200 metrede ise vatandaşı Michael Johnson, dünya şampiyonu oldu.

İLK AFRİKALI ŞAMPİYON FRANK FREDERİCKS

1993'te Stuttgart'ta Avrupa'ya ilk sprint altını; 100 metrede Britanyalı Linford Christie ile gitti. 200'de de Namibyalı Frank Fredericks, dünya şampiyonluğunu Afrika'ya götürdü.

1995'te Göteborg'da 100 metrede zafer Kanadalı Donovan Bailey'nin oldu. 200 metrede ise Michael Johnson fırtınası esiyordu. 1997 Atina'da ABD'li Maurice Greene ve Trinidad Tobagolu Ato Boldon, sprint kralları oldular.

YUNANİSTAN'DAN ŞAMPİYON ÇIKTI

2 yıl sonra Sevilla'da ise Maurice Greene duble yapıyordu. Avrupalı damgasının hissedildiği son şampiyona 2001 Edmonton'du... 100 metreyi Greene kazansa da 200'de yunan Konstatinos Kederis; Olimpiyat Şampiyonu olduktan bir yıl sonra dünya şampiyonluğunu da elde ediyordu...

2003'te paris'te 100 metrede St. Kitts and Nevis'ten Kim Collins, 200'de ise ABD'li John Capel altın madalya aldılar. 2005 Helsinki'de ABD'li Justin Gatlin duble yaptı. 2007 Osaka'da 100 ve 200'de bir diğer ABD'li Tyson Gay şampiyonluğu kaptı.

İKİNCİ BEYAZ ATLET: RAMİL GULİYEV

Sonrasında ise; 2011 - 100 metresindeki Yohan Blake sürprizi hariç hep Usain Bolt.Londra'da 200 metrede zafere ulaşan Ramil Guliyev, bu başarısıyla şampiyona tarihinde sprint altını kazanan 3'üncü Avrupalı ve ikinci beyaz atlet oldu.

Kaynak: haberinburada