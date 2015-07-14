RAMBO IŞİD'LE SAVAŞACAK
Rambo'nun yeni filminde konunun "IŞİD ile mücadele" olacağı duyuruldu.
ABD'de her yıl düzenen ve çizgi roman ile süper kahraman tutkunlarının heyecanla beklediği Comic-Con'da konuşan ünlü aktör Sylvester Stallone, Irak ve Suriye'nin bazı bölgelerinde ekiplerin bilgi toplamak için çalışma yaptıklarını söyledi.
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