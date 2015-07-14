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rambo ışid'le savaşacak

RAMBO IŞİD'LE SAVAŞACAK

Rambo'nun yeni filminde konunun "IŞİD ile mücadele" olacağı duyuruldu.

Tarih : 14 Temmuz 2015, 13:48
Puan Ver : Rambo Işid'le Savaşacak(9/10)11


ABD'de her yıl düzenen ve çizgi roman ile süper kahraman tutkunlarının heyecanla beklediği Comic-Con'da konuşan ünlü aktör Sylvester Stallone, Irak ve Suriye'nin bazı bölgelerinde ekiplerin bilgi toplamak için çalışma yaptıklarını söyledi.








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