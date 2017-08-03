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Rambo Gibi Cumhurbaşkanı! Silahı Eline Alıp Ordunun Başına Geçti

RAMBO GİBİ CUMHURBAŞKANI! SİLAHI ELİNE ALIP ORDUNUN BAŞINA GEÇTİ

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ordunun tatbikatına katılıp silah ve bıçakla talim yaptı. Türkmenbaşı, tatbikat videosuyla internette büyük ilgi gördü.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 12:10
Puan Ver : Rambo Gibi Cumhurbaşkanı! Silahı Eline Alıp Ordunun Başına Geçti(8/10)4

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ordusunun başkent Aşkabat'ın güneyindeki tatbikatına katıldı.

YALNIZCA DEVLETİ DEĞİL, ORDUYU DA YÖNETTİ

Komando kıyafeti giyen Türkmenbaşı, bir asker gibi tatbikatın tüm aşamalarında yer alarak atış yaptı ve bıçak kullandı. Berdimuhammedov'un tatbikat klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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