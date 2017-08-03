RAMBO GİBİ CUMHURBAŞKANI! SİLAHI ELİNE ALIP ORDUNUN BAŞINA GEÇTİ
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ordunun tatbikatına katılıp silah ve bıçakla talim yaptı. Türkmenbaşı, tatbikat videosuyla internette büyük ilgi gördü.
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ordusunun başkent Aşkabat'ın güneyindeki tatbikatına katıldı.
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Komando kıyafeti giyen Türkmenbaşı, bir asker gibi tatbikatın tüm aşamalarında yer alarak atış yaptı ve bıçak kullandı. Berdimuhammedov'un tatbikat klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: haberinburada
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