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ramazanoğlu'ndan kılıçdaroğlu'na: çirkin ve...

RAMAZANOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA: ÇİRKİN VE...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları kınayarak hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

Tarih : 06 Nisan 2016, 09:48
Puan Ver : Ramazanoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Çirkin Ve...(10/10)7


Bakan Ramazanoğlu yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı ve şahsımda tüm kadınları hedef alan çirkin ve edep dışı açıklamalarını şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı.



"Ana muhalefet partisinin genel başkanının, bir kadına karşı bu kadar seviyesiz ve ahlakdışı açıklamaları ülkemiz ve milletimiz adına üzüntü vericidir" diyen Ramazanoğlu şöyle devam etti:



"Bir önceki grup toplantısında da anneliğimle ilgili çirkin ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu, bu seviyesiz üslubunu sürdürmekte, kadın kimliğine saygısızlıkta ısrar etmektedir. Bu açıklamalar aynı zamanda açık bir taciz ve insan hakkı ihlalidir. Şahsımla birlikte tüm kadınları hedef almaktadır. Öyle inanıyorum ki; bu talihsiz açıklamalar en başta Kılıçdaroğlu'nun eşini ve CHP'de siyaset yapan kadınları rahatsız etmiştir. Tüm kadınlar ve anneler adına, bu hadsiz, haksız ve hukuksuz açıklamayı kınıyor, başta CHP mensubu kadınlarımız olmak üzere tüm kamuoyunu tavır almaya davet ediyorum.



Siyaset tarihimize kara bir leke olarak geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerini yüce milletimizin vicdanına havale ederken, tüm hukuki süreçleri de başlatacağımı kamuoyumuza saygılarımla arz ediyorum."








Etiketler: Ramazanoğlu  Ndan  Kılıçdaroğlu  Na  Çirkin  Ve    haber

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