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ramazanı fırsat bilen tiryaki sigaradan kurtulmak istiyor!

RAMAZANI FIRSAT BİLEN TİRYAKİ SİGARADAN KURTULMAK İSTİYOR!

Uzm. Dr. Seyhan Us Dülger, 5 yıldır faaliyette olan poliklinikte haftanın 5 günü sigarayı bırakmak isteyenlere hizmet verdiklerini söyledi

Tarih : 30 Mayıs 2017, 12:52
Puan Ver : Ramazanı Fırsat Bilen Tiryaki Sigaradan Kurtulmak İstiyor!(8/10)10


Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Uzm. Dr. Seyhan Us Dülger, 5 yıldır faaliyette olan poliklinikte haftanın 5 günü sigarayı bırakmak isteyenlere hizmet verdiklerini söyledi.



SİGARAYI TAMAMEN BIRAKMAK İÇİN...



Ramazan dolayısıyla poliklinikte yoğunluk yaşandığını belirten Dülger, şöyle devam etti: "Bu dönem biraz daha fazla soran, randevu almak ve gelmek isteyen hastamız var. Ramazan ayının gelmesi, bunda bir etken. Yoğun şekilde çalışıyoruz. 15 günlük randevularımız, açılır açılmaz doluyor. Ramazanda insanlar, oruç tuttuğu için zaten uzunca bir süreyi sigara içmeden geçirebiliyor. Hem yapabildiklerini gördükleri hem de bu kadar saat durabildikten sonra tamamen bırakmak daha kolay olabileceği için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ramazan bunun için bulunmaz bir fırsat. Sigara içenler, neden içtiklerini bir düşünsün ve mutlaka polikliniklere başvursunlar."



Sigarayı bırakma sebebinin kişiden kişiye değiştiğini anlatan Dülger, bazılarının çocuklarına kötü örnek olmamak için sigaradan kurtulmak istediğini söyledi.



 



kaynak:habertürk








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