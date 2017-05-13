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ramazan'dan önce harekete geçtiler! fiyatlar el yakacak

RAMAZAN'DAN ÖNCE HAREKETE GEÇTİLER! FİYATLAR EL YAKACAK

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, et fiyatlarına son 1,5 ayda 5 lira zam geldiğini belirterek, “etin kilosunu 50 liradan aşağıya satamayabiliriz. Et fiyatlarının artmasının en büyük sebebi besiciler. Besiciler, Ramazan'ı fırsat görüyor” dedi.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 14:54
Puan Ver : Ramazan'dan Önce Harekete Geçtiler! Fiyatlar El Yakacak(9/10)6


Samsun'da yerli malın karkas etinin kilosu 30 liradan satılırken, bu etler kasap tezgahlarına geldiğinde kilosu 45 liradan vatandaşlara sunuluyor. Son 1,5 ayda 5 lira artan et fiyatların böyle gitmesi durumunda Ramazan'da etin kilosunun 50 liraya çıkacağını ifade eden oda başkanı Ömür Şen, Et ve Süt Kurumundan alınan ithal mallardan yüzde 25 oranında kemik çıktığını, yerli ve yabancı malın karkas et kilosunun 30 liraya denk geldiğini iddia etti.



Et fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi durumunda vatandaşların et yeme konusunda sıkıntıya düşebileceğinin altını çizen Ömür Şen, “1 hafta önce karkas etin kilosunu 26,5 TL'den alırken, şu anda 30 liradan alıyoruz. Bu, kasaplar için maliyetin 37 TL'ye çıkması demektir. Böyle olunca da ete 4-5 lira zam geldi. Bu da gidişatın iyi olmadığını gösterir. Bunun en büyük sebebi besicilerdir. Besiciler, Ramazan ayını fırsat bilmeye çalışıyor olabilir. Et fiyatlarının yükselmesinde kasaplara suç buluyorlar. Besiciler zam yaptığı için biz de ete zam yapmak zorunda kalıyoruz. Besiciler, yem fiyatlarının artmasını ve doların yükselmesini bahane gösteriyor. Durum bizden kaynaklı değil. Ama Ramazan'a 15 gün kala ete son 1,5 ayda 5 lira zam geldiyse, böyle giderse Ramazan'da etin kilosunu 50 liradan aşağıya satamayacağız gibime geliyor. Şu anda kıymanın kilosu 40 liradan, kuşbaşı etin kilosu da 45 liradan satılıyor. Durum böyle olunca, gözüken o ki üst gelir grubu vatandaşlarımızın dışındakiler bu Ramazan'da et yiyemeyecek” şeklinde konuştu.



 



kaynak:milliyet








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