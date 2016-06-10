

Zonguldak Özel Level Hastanesi Diyetisyeni Aysun Köktürk, Ramazan'da beslenme konusunda açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Köktürk, şunları söyledi:



“Toplumsal hayatımızda önemli bir yer teşkil eden Ramazan ayında oruç tutulmakta ve bununla birlikte bireylerin günlük yaşantılarında önemli değişiklikler olmaktadır. Ramazan ayında yapılan en önemli beslenme değişiklikleri arasında oruç tutan kişilerin günlük beslenme şekli ve öğün sayısını değiştirip üç ana öğün olan günlük beslenme düzeninin iki öğüne indirilmesi ve özellikle hamur işleri, tatlılar, kırmızı et, ekmek, pilav ve makarna tüketiminin artması yer almaktadır. Oysa oruç tutarken sağlıklı ve çeşitli besin seçenekleri ile yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması esas olmalıdır. Ramazan ayının sıcak yaz günlerine rastlaması nedeni ile oruç tutanların sağlıklarına daha fazla önem vermeleri, iftar ve sahur menüleri konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Sıcaklıkların etkisiyle artan terleme ile birlikte yeterince sıvı alınmazsa su ve mineral kaybı sonucu, bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri yaşanabilmektedir.



Uzun süreli açlık, ara öğünlerin ortadan kalkması ve toplam öğün sayısının azalmasına bağlı olarak metabolizma yavaşlama eğilimi gösterir ve kilo kontrolü zorlaşır. Ancak doğru bir beslenme tarzı ve doğru planlanmış egzersizlerle metabolizmanın yavaşlamasını engellemek, Ramazan ayını sağlıklı ve kilo almadan geçirmek mümkün. Sağlığımıza dikkat etmek ve kilomuzu korumak adına aşağıdaki beslenme önerilerine dikkat edilmelidir: Ramazan ayında öğünler; sahur ve iftarda iki ana öğün ile iftardan sonra 1-1,5 saat arayla olacak şekilde bir ara öğün şeklinde düzenlenebilir. Oruç tutanların mutlaka sahur yapmaları sağlığın korunması açısından önemlidir. Kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edin. Sahurda tercihinizi kahvaltılıklardan yana kullanmak sizin için en sağlıklısı olacaktır. Az tuzlu peynir, haşlanmış yumurta, süt, domates, salatalık, ceviz-fındık, çiğ sebze-meyve ve tam buğday ekmeğinden oluşan hafif bir kahvaltı yapın, aşırı yağlı, tuzlu, şekerli ve unlu gıdalardan uzak durun. Tam buğday unu ile yapılan yağsız omlet sahur için gayet iyi bir tercih olabilir. Sahurda 2-3 adet hurma veya sütle birlikte 2-3 yemek kaşığı yulaf ezmesi tüketmek, posalı yapıda olmalarından dolayı açlık hissini geciktirmede önemlidir. İftarınızı bir bardak suyla açın ve yemeğe çorbayla başlayın. Beyine tokluk hissi 15-20 dakika sonra iletildiği için bir anda yemeğe yüklenmeyin, iftar sofrasından hemen kalkmayın. Yemeğinizi yavaş yavaş yiyin. İftar sofranızda farklı besinlere yer vermeye çalışın. Haftada 2-3 defa et/tavuk/balık, 1-2 gün kuru baklagiller, hafta 1-2 gün sebze yemeği beslenmenizde sağlıklı bir dengeyi kurmanızı sağlayacaktır. Çok yağlı ve kızartma usulü pişirilmiş yiyecekler yerine ızgara, fırında, haşlama veya buğulama yöntemleri ile pişirilmiş yiyecekleri tercih etmek sizi mide krampları, reflü, mide yanması ve hazımsızlıktan koruyacaktır. Ramazan'da kilo almamak için kilit nokta iftardan sonraki sürede dengeyi kurabilmektir, unutmayın. İftardan sonra meyve porsiyonlarında aşırıya kaçmayın, tatlı tüketiminizi haftada 2-3 kez ile sınırlayın. Şerbetli tatlılardan ziyade sütlü tatlılar, güllaç, dondurma tercih edin. İftardan 2-3 saat sonra yapacağınız ara öğünde mutlaka süt ve süt ürünlerine yer verin. Havaların sıcak olmasıyla ve uzun süreli açlıkla birlikte vücudumuzun su ihtiyacı yeterince karşılanamayabilir. Bu sebeple sahurda 1 litre, iftardan sonra da 1,5 litre su tüketin. İftardan sonra bir şişe maden suyu içmek elektrolit dengenizi sağlamaya yardımcı olacaktır. Ramazan boyunca da sindirim sisteminizin çalışmasına yardımcı olmak ve kilo kontrolünü sağlamak adına günlük 30-45 dakikalık egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.”