İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Ramazanda sigara dayağının cezası belli oldu

RAMAZANDA SİGARA DAYAĞININ CEZASI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz yıl Ramazanda sigara içen gence yumruk atan Ufuk Tekel " kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olay, günlerce konuşulmuştu.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Ramazanda Sigara Dayağının Cezası Belli Oldu(10/10)6

İstanbul Fatih'te geçen Ramazan ayında meydana gelen olayda, sigara içen Gökay Çetin'e (24) yumruk atan Ufuk Tekel " kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

SANIK KATILDI, ŞİKAYETÇİ KATILMADIİstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Hayati tehlike geçirtecek şekilde kasten yaralama", "İnan düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından 9 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Ufuk Tekel, avukatıyla birlikte katıldı. Duruşmaya müşteki Gökay Çetin katılmazken avukatı Efkan Bolaç hazır bulundu.

GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Duruşmada, olay günü yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri izlendi. Sanık Ufuk Tekel izlenan görüntülere bir diyeceğinin olmadığını belirterek "Görüntülerdeki motosikletten inen kişi benim. Arkamda oturan eşimdir. Görüntülerde sigaranın dumanının yüzüme geldiği açık ve net şekilde görünmüyor. Ancak, şikayetçinin bana yakınlığı, yüzünü bana dönerek sigara içmiş olması nedeni ile dumanın kokusunu çok net hissettim. Bu nedenle kendisini uyardım. Küfürle karşılık verince bir anlık sinirle bir kez vurdum. Yere düşünce, hemen başına gidip başını tuttum. Dilini çıkartmaya çalıştım. Suni teneffüs yaptım. Öldürme kastım olsaydı unları yapmazdım. Kasten yaralama suçunu kabul ediyorum" dedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Duruşma sonunda mahkeme kararını açıkladı. Sanık Ufuk Tekel'in "İnan düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan beraatine karar verildi. Tekel "Kasten yaralama" suçundan ise 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, şüpheli Ufuk Tekel'in "hayati tehlike geçirtecek şekilde kasten yaralama", "İnan düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarını işlediği belirtiliyordu. Tekel'in tutuklama istemiyle sorguya sevk edildiği ancak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu - İstanbul

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ramazanda  Sigara  Dayağının  Cezası  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER