RAMAZANDA SİGARA DAYAĞININ CEZASI BELLİ OLDU
Geçtiğimiz yıl Ramazanda sigara içen gence yumruk atan Ufuk Tekel " kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olay, günlerce konuşulmuştu.
İstanbul Fatih'te geçen Ramazan ayında meydana gelen olayda, sigara içen Gökay Çetin'e (24) yumruk atan Ufuk Tekel " kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
SANIK KATILDI, ŞİKAYETÇİ KATILMADIİstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Hayati tehlike geçirtecek şekilde kasten yaralama", "İnan düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından 9 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Ufuk Tekel, avukatıyla birlikte katıldı. Duruşmaya müşteki Gökay Çetin katılmazken avukatı Efkan Bolaç hazır bulundu.
GÖRÜNTÜLER İZLENDİ
Duruşmada, olay günü yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri izlendi. Sanık Ufuk Tekel izlenan görüntülere bir diyeceğinin olmadığını belirterek "Görüntülerdeki motosikletten inen kişi benim. Arkamda oturan eşimdir. Görüntülerde sigaranın dumanının yüzüme geldiği açık ve net şekilde görünmüyor. Ancak, şikayetçinin bana yakınlığı, yüzünü bana dönerek sigara içmiş olması nedeni ile dumanın kokusunu çok net hissettim. Bu nedenle kendisini uyardım. Küfürle karşılık verince bir anlık sinirle bir kez vurdum. Yere düşünce, hemen başına gidip başını tuttum. Dilini çıkartmaya çalıştım. Suni teneffüs yaptım. Öldürme kastım olsaydı unları yapmazdım. Kasten yaralama suçunu kabul ediyorum" dedi.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Duruşma sonunda mahkeme kararını açıkladı. Sanık Ufuk Tekel'in "İnan düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan beraatine karar verildi. Tekel "Kasten yaralama" suçundan ise 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.
İDDİANAMEDEN
İddianamede, şüpheli Ufuk Tekel'in "hayati tehlike geçirtecek şekilde kasten yaralama", "İnan düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarını işlediği belirtiliyordu. Tekel'in tutuklama istemiyle sorguya sevk edildiği ancak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu - İstanbul
Kaynak: haberinburada
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