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ramazan'da sağlıklı beslenme

RAMAZAN'DA SAĞLIKLI BESLENME

Maltepe Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında yapılan sohbet programına katılan ünlü yemek yazarı Elif Korkmazel, ağır ve yağlı yiyeceklerin tüketiminden uzak durulması gerektiğini belirterek, sahurda yemek yemeyi atlamayın uyarısı yaptı.

Tarih : 29 Haziran 2015, 12:21
Puan Ver : Ramazan'da Sağlıklı Beslenme(9/10)7


Maltepe Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında yapılan sohbet programına katılan ünlü yemek yazarı Elif Korkmazel, ağır ve yağlı yiyeceklerin tüketiminden uzak durulması gerektiğini belirterek, sahurda yemek yemeyi atlamayın uyarısı yaptı.



Ramazan etkinlikleri kapsamında Organik Pazar alanında kurulan sevgi  sofrasında her gün bin 500 kişinin bir araya geldiği Maltepe'de,  ünlü yemek yazarı Elif Korkmazel, “Ramazan ve sağlıklı beslenme“ konusunda vatandaşlarla  sohbet etti. Ramazan ayında da sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Yılmazel, ağır ve yağlı yiyeceklerin tüketiminden uzak durulması gerektiğini söyledi. Sahurda yemek yemeyi atlamayın uyarısı yapan Korkmazel, “Sahurda tok tutucu özelliğinden dolayı yumurta yiyin. Bir bardak süt beş saat tok tutar. Gazlı içecekleri bırakıp, milli içeceğimiz ayranı için. Yoğurt, peynir ve ayranı sofranızdan eksik etmeyin. Bol bol sıvı tüketin” dedi.



İftarın ardından, geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmezlerinden orta oyunu ile geçmiş zaman Ramazan eğlenceleri Maltepe'de yeniden hayat buldu. Gecede sahne alan Maltepe Musiki Cemiyeti de, seslendirdiği eserlerle Maltepelilere unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı.








Etiketler: Ramazan  Da  Sağlıklı  Beslenme    haber

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