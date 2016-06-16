

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Hakan Ulupınar, Ramazan'da oruç tutmak isteyen kalp hastalarına uyarılarda bulundu.







Ulupınar, oruç tutanlarda kalp-damar sisteminde pıhtılaşma oluşma riski ve iyi huylu kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolün artış gösterdiği, koroner arter hastalığı için risk faktörü olan homosistein seviyelerinin azaldığının klinik çalışmalarda görüldüğünü söyledi. Buna rağmen bazı kalp hastalarında ise oruç tutmanın bazı rahatsızlıklar ortaya çıkarabileceğini ifade eden Kardiyoloji Uzm. Dr. Ulupınar şunları kaydetti: “Bazı kalp hastalarında da oruç tutma sonucu hastalıklarında kötüleşme, ritm bozuklukları, kalp krizi gibi istenmeyen olaylar görülmektedir. 'Kalp hastalarının hiçbiri oruç tutamaz' demek doğru değildir. Özellikle koroner kalp hastalığı tedavi edilmemiş kişiler, kontrolsüz hipertansiyonu olanlar, kalp yetersizliği hastaları ve önemli kalp kapak hastalığı bulunanlar için oruç tutmak riskli olabilir. Koroner arter hastalarında, iftarda yağ oranı ve kalorisi yüksek, hızlı yenilen ağır yemeklerden sonra kalp krizi riski yükselmektedir.”







Gündüz içilemeyen sigaraların iftarda ardı sıra içilmesi kalp krizini tetiklediğine dikkat çeken Ulupınar, “Kalp yetersizliği hastaları genellikle idrar söktürücü denilen ilaçlar başta olmak üzere birçok ilaç kullanırlar ve uzun süren oruç dönemlerinde ciddi sıvı ve tuz kaybı gelişebilir. Bu da ani tansiyon düşmesi, bayılma, ritm bozuklukları ve hatta şok tablosuna neden olur.” ifadelerini kullandı.







Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen kalp rahatsızlıkları bulunanların, doktorlarıyla görüşmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Uzm. Dr. Hakan Ulupınar, şunları kaydetti: 'İftarda ve sahurda ise yemek sırasında aşırı su ve tuz yüklenmesi ile zaten kasılma gücü sınırlı olan kalp aşırı yük altında zorlanır ve kalp yetersizliğinde kötüleşme ve klinik tabloda bozulmaya neden olabilir.Yine ritm bozukluğu nedeni ile tedavi altında olan hastalarda bu sıvı-mineral dengesizliği ritmin bozulmasını kolaylaştırabilir. Tüm bu nedenlerle kalp hastaları oruç tutmak istiyorlarsa mutlaka kendi durumlarını iyi bilen bir doktor ile görüşüp izin almalı ve ilaç düzenlemesi yapıldıktan sonra oruç tutmalıdırlar.'







KALP HASTALARI RAMAZAN'DA NELERE DİKKAT ETMELİ?







Kalp hastası olanların iftar ve sahurda tereyağı, sakatat yağları, kırmızı etin görünen kısımlarında bulunan yağlar gibi hayvansal yağlardan uzak durması gerektiğini anlatan Ulupınar, şu bilgileri verdi: 'Ramazanda mümkün olduğunca hafif yenmeli, yemeğe öncelikle hafif bir kahvaltı veya çorbayla başlanmalı, sonrasında bol sulu, kızartılmamış, sebze içeren, az yağlı bir öğünle devam edilmelidir. Hamur işi yemekler ve böreklerden uzak durmak gerekir, ancak yenecekse bol sebzeli olanlar tercih edilmeli ve ölçülü yenilmelidir. Sahurda çok ve ağır yemek uzun süre tok tutar inanışı yanlıştır. Tam tersine kan şekerini hızlı yükselten karbonhidrat içeren gıdalar erken acıkmaya sebep olurlar. Sıvı gıdaların yanında ölçülü içilen süt, yumurta, yoğurt, peynir ve lifli gıdalar (sebzeler) kan şekerini dengeli tutar ve acıkmayı geciktirirler.'