

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kırklareli ve Edirne çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.







Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, Marmara ve Ege bölgesi ile Akdeniz kıyılarında güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.







Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:







Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32



Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29



Konya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



Trabzon:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30