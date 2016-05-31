RAMAZANDA HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK ?
Yapılan son değerlendirmelere göre; Kırklareli ve Edirne çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Kırklareli ve Edirne çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, Marmara ve Ege bölgesi ile Akdeniz kıyılarında güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32
Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29
Konya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30
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