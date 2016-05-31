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Ramazanda Hava sıcaklıkları nasıl olacak ?

RAMAZANDA HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK ?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kırklareli ve Edirne çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Tarih : 31 Mayıs 2016, 12:52
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Yapılan son değerlendirmelere göre; Kırklareli ve Edirne çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, Marmara ve Ege bölgesi ile Akdeniz kıyılarında güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Konya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon:Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30








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