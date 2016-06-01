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ramazan‘da gıda fiyatlarında keskin yükselme beklenmiyor

RAMAZAN‘DA GIDA FİYATLARINDA KESKİN YÜKSELME BEKLENMİYOR

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, Ramazan ayında gıda fiyatlarında belirgin bir artış olmayacağını belirtti.

Tarih : 01 Haziran 2016, 15:10
Puan Ver : Ramazan‘Da Gıda Fiyatlarında Keskin Yükselme Beklenmiyor(5/10)5


Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, Ramazan ayında gıda fiyatlarında belirgin bir artış olmayacağını belirtti. Kopuz, bu anlamda bir tereddüdün bulunmadığına işaret etti.





Gazetecilere Ramazan ayı gıda fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulunan Kopuz, “Mevsiminde tüketilen ürünlerde sıkıntı yaşanmamaktadır. Dolayısıyla Ramazan ayında gıda fiyatlarının seyrinde herhangi bir keskin yükselme beklenmemektedir.” dedi.

 








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