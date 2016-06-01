

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, Ramazan ayında gıda fiyatlarında belirgin bir artış olmayacağını belirtti. Kopuz, bu anlamda bir tereddüdün bulunmadığına işaret etti.











Gazetecilere Ramazan ayı gıda fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulunan Kopuz, “Mevsiminde tüketilen ürünlerde sıkıntı yaşanmamaktadır. Dolayısıyla Ramazan ayında gıda fiyatlarının seyrinde herhangi bir keskin yükselme beklenmemektedir.” dedi.



