Namet Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Kayar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın politikalarıyla istikrar sağlanan kırmızı et fiyatlarında artış beklenmediğini dile getirdi.



Kayar, ramazanda et fiyatlarının dana kıyma için kilogram başına 33 TL, dana kuşbaşı için 35 TL bandında seyretmesini beklediğini söyledi.



Et ve et ürünleri üreticisi Namet'in Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Kayar, ramazan dolayısıyla piyasada dolaşan et fiyatlarının artacağına dair spekülasyonlara son verecek bir açıklama yaptı.



Halkımızın bu tür spekülasyonlara kulak vermemesini isteyen Tarık Kayar, şunları söyledi: "Uzunca bir süredir yerli üretimi destekleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, et ve et ürünleri sektöründeki sanayicilerin daha rahat pozisyon almasını sağlayacak uygulamalarla, kırmızı et sektöründeki fiyat dalgalanmalarını bertaraf etti. Bakanlığın yerinde politikalarıyla et fiyatlarında istikrar sağlanmış durumda." Kayar, halkımızın spekülasyonlara kulak vermemesi ve bu fiyatın üzerindeki etiketlere itibar etmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.











