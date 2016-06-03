









Diş ağrısı çekiyorsanız oruçluyken daha çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. Fatih Hospitadent Diş Hastanesi Başhekimi Ayça Tenli Kurt, vakit varken diş kontrolü yaptırmanın önemine değindi ve sağlıklı dişler için yapılması gerekenleri anlattı.







Sindirimin ağızda başladığını ve ağız ve diş sağlığımızın tüm sindirim sistemimiz için çok önemli olduğunu hatırlatan Kurt, düzenli diş hekimi kontrolünün önemini de şu şekilde açıkladı:







Öncelikle diş hekimi ziyaretleri süt dişlerinin çıkmasıyla başlamalıdır. Çünkü dişler ağız içinde belirdikten sonra beslenmenin de etkisiyle her daim çürüme riski teşkil ederler. Süt dişleri doğru zamana kadar ağız içinde kalmalıdır. Çünkü erken kaybedilen süt dişleri veya zamanında çekilmeyen süt dişleri sürekli dişlerin ağız içinde konumunu almasında çok önemli yere sahiptirler. Süt dişlerinin sürekli dişlerin rehberi olduğu unutulmamalıdır.







6 yaşında gelen ilk sürekli dişlerle başlayarak tüm sürekli azı dişlerine koruyucu hekimlik adı altında fissür örtücü ve tüm dişlere flor uygulamaları yapılmalıdır. Fissür örtücü, dişin çürümeye meyilli derin oluklarını dolgu malzemesi ile kaplama işlemidir. Flor ise dişin mine tabakasına yerleşerek dişin dış etkenlere karşı daha güçlü olmasını sağlar. Devam eden süreçte altı ayda bir diş hekimi kontrolü gereklidir.







DÜZENLİ KONTROLLER AĞIZ KOKUSUNU ÖNLER







Sağlıksız dişlerde dişin derin oluklarındaki renkleşmelerdişlerin zayıf alanlarıdır. Bakım eksikliği durumunda bu bölgelerde çürümeler gelişebilir. Yine diş yüzeylerinde oluşan tartarlar diş eti hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Diş eti hastalıkları uzun vadede diş eti çekilmesi, hassasiyet ve hatta diş kayıplarına neden olabilir. Ancak düzenli yapılan kontroller sayesinde bu ihtimaller ortadan kalkmış olur. Çürüme, diş eti hastalıkları ve ağız kokusu oluşmadan önlenmiş olur.







Yine düzenli check-up sayesinde oluşan çürüklerinde erken müdahalesi önemlidir. Küçük bir dolguyla dişin ömrünü uzatmak mümkündür. Çünkü diş ağrısı gelişip, ertelendikçe kök ucunda enfeksiyona neden olur.







Bu noktada dolgu için geç kalınmış dişe gereken tedavi kanal tedavisi olmuştur. Hatta bazen buna rağmen geciktirilip kök ucu enfeksiyonunun büyümesi nedeniyle kurtarılamayıp dişin çekilmesi söz konusu olabilir. Yaklaşan Ramazan ayında bu tür sorunlara maruz kalmak istemeyen kişilerin mutlaka diş hekimine kontrol olması gerekmektedir.







