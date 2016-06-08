

İftardan sahura kadar geçen süre içerisinde aşırı çay ve kahve tüketimi, midedeki asit salınımı etkileyerek sağlık sorunlarına yol açıyor.



Kula Sağlık Grup Başkan Dr. Aslı Aybüke Ayyıldız, oruç tutmanın sağlıklı insanlar için çok yarar sağladığını, sağlık sorunu bulunan kişilerin ise dikkatli olması gerektiğini belirtti. Ayyıldız, Ramazan ayında bazı sağlık sorunları ortaya çıkabileceğini belirterek, "Oruç tutarken ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması, yemeğin iftarda yavaş ve az miktarda yenilip birkaç saat sonra öğün takviyesi yapılması gereklidir" dedi.



Ramazan'ın yaza rastlaması nedeniyle sıvı kaybının daha çok olacağını söyleyen Dr. Aslı Aybüke Ayyıldız, iftar ve sahur arasında yeterli su tüketilmesinin vücudun su ve elektrolit dengesinin korunmasını sağlayacağını vurguladı. Oruç tutan kişilerin günde en az 2,5 litre sıvı alması gerektiğini belirtip bu kapsamda komposto, meyve suyu ve sebze çorbasını öneren Ayyıldız şunları söyledi: "Ramazan ayında özellikle insülin kullanan, hamile olan, sık sık kan şekeri düşüklüğü bulunan ve 65 yaşın üzerindeki şeker hastalarının oruç tutmaları çok risklidir. Ramazan öncesi şeker hastalarının tam bir muayeneden geçmesi gereklidir. Öte yandan iftardan sahura kadar geçen süre içerisinde aşırı çay ve kahve tüketiminden, hamur işi ve ağır tatlı gıdalardan kaçınılmalıdır. Uzun süre aç kalınmasından dolayı midede aşırı derecede asit birikebilir. Spastik kolon hastalarının da bol miktarda sıvı almaları ve sebze-meyve ağırlıklı beslenmelerinde yarar vardır. Sıraladığımız rahatsızlıkları olup da oruç tutmak isteyenlerin mutlaka doktorlarına başvurmaları ve ilaçlarını sahur ile iftara yayarak almaları gerekir"